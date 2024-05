Fiorentina , Italiano:”contro l’Olympiacos dobbiamo interpretare la gara come l’ultimo occasione della vita”

Atene attende la finale Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. La Viola ci riprova dopo la finale della scorsa edizione perta contro il Wets Ham.

Vincenzo Italiano carica la squadra:” Dobbiamo cercarde do essere perfetti , in una finale non si può sbagliare niente” .Sapendo che l’avversario è forte, di qualità e preparato: sarà tosta”. “E’ normale che sia diverso da quando sono arrivato – ha spiegato ancora -. Il mio sogno era raggiungere l’Europa con la Fiorentina e ci sono riuscito. Il mio bagaglio di conoscenze è cresciuto notevolmente. Ripensando a Praga penso alle facce dei ragazzi al fischio finale e non vorrei rivederle domani. Per noi l’interpretazione della gara deve essere come se fosse l’ultima della carriera”.