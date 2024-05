Roland Garros: Djokovic , esordio positivo

Novak Djokovic si impone 6-4, 7-6(3), 6-4 su Herbert perdendo soltanto una volta il servizio e dopo l’unica palla break concessa al francese, il serbo affronterà nel prossimo turno lo spagnolo Carballas- Baena. Avanza anche Holger Rune, che travolge Evans (6-4, 6-4, 6-4) e vola al secondo turno: affronterà Flavio Cobolli. L’avversario di Luciano Darderi sarà invece Griekspoor, che elimina in quattro set McDonald. Buon debutto per Casper Ruud, che si impone in tre set (6-3, 6-4, 6-3) sul brasiliano Felipe Meligeni Alves: l’avversario dello scandinavo sarà Davidovich Fokina, che batte in rimonta e con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2, 7-6(2) il polacco Vacherot. A sfidare Zverev sarà invece Goffin, che ha tuttavia bisogno del quinto set per superare il padrone di casa Mpetshi Perricard: finisce 4-6, 6-4, 6-3, 6(2)-7, 6-3. Coria prova invece a spaventare Fritz, ma l’americano e numero 12 al mondo, dopo aver perso il primo set, domina gli altri tre (2-6, 6-1, 6-2, 6-1) e si guadagna il match del secondo turno con Lajovic.

TABELLONE FEMMINILE

Nel secondo turno del tabellone femminile del Roland Garros, Sara Errani sfiderà Emma Navarro: l’americana concede appena due game alla turca Sonmez vincendo 6-2, 6-0. Zero problemi anche per Aryna Sabalenka: la numero 2 della classifica Wta travolge 6-1, 6-2 la connazionale Erika Andreeva. Spazio ora al match con la giapponese Moyuka Uchijima, che perde solo due game (6-1, 6-1) contro la spagnoal Burillo Escorihuela.

Turno agevole anche per la quarta al Mondo Elena Rybakina: 6-2, 6-3 su Minnne per la kazaka, che ora affronterà l’olandese Rus (6-4, 6-3 a Kerber). Bene Qinwen Zheng: la cinese è un’altra top 10 a non cadere nel tranello del primo turno, travolgendo 6-2, 6-1 la padrona di casa Alize Cornet. Spazio ora al match con Korpatsch: la tedesca supera al tie-break e in tre set l’amercana Krueger.