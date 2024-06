Euro 2024: l’Italia torna a casa! Azzurri eliminati improponibili battuti dalla Svizzera 2-0

L’Italia saluta Euro 2024, azzurri battuti meritatamente dalla Svizzera. Freuler e Vargas condanno gli azzurri

Mediocri , sempre in ritardo , gambe legnose e senza ideee, così l’Italia sconfitta negli ottavi di finale dalla Svizzera , elevetici che hanno pienamente metitato la qualificazione ai quarti di finale Euro 2024. Primo tempo solo Svizzera in campo, con il vantaggio di Freule al 32′ , con Mancini distratto favorisce la conclusione di sinistro allo svizzero. L’OItalia per onore di cronaca nn ha mai calciato un tiro nella porta difesa da Sommer.

Nella ripresa , subito il raddoppio (46′) da Varfas , libero e lasciato solo di calciare un rito a guro all’incrocio dei pali.

Italia inesistente , nonostante l’ingresso ad inizio rirpesa di Zaccagni al posto di El Shaarawi.

L’unico che si batte con ardore e voglia Chiesa , ma l’attaccante oltre che rientrare tenta di svegliare la squadra cpon le suo solite sgroppate.

Spalletti , tenta il tutto per tutto mettendo in campo Retegui e passando ad un 4-2-4, . Univo brivido per gli svizzeri , il colpo di tetsta di , che rischia l’autorete con Sommer battuto , lapalla centra il palo. Altra occasione , senza che gli azzurri abbandonino l’inerzia messa in campo , la base del palo centrata da Scamacca , ma con una posizione di offside da rivedre.

Gli ultimi cinque minuti , entra Frattesi al posto di Fagioli…. troppo tardi – Gli azzurri non trovano giocate di buon livello rispetto alla Svizzera che si chiude bene nella propria metà campo. Tenta Pellegrini con un tiro dalla distanza, alto.

Dopo 2 minuti di recupero Marcianak fischia tre volte, arriverci Italia!,

Una partita non giocatat dagli azzurri senza determinazione ne rabbia agonistica, poco impegno e spirito giusto , mritatamente l’Italia eleiminata, c’è ancora tanto lavoro da fare per il ct Spalletti, ma se rimarrà lui alla guida della Nazionale.

IL TABELLINO

SVIZZERA-ITALIA 2-0

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (46′ st Steffen), Freuler, Xhaka, Ndoye (33′ st Sierro); Rieder (26′ st Stergiou), Vargas (26′ st Zuber); Embolo (33′ st Duah).

A disp.: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zakaria, Okafor, Zesiger, Shaqiri, Jashari, Amodouni. All.: Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (30′ st Cambiaso); Cristante (30′ st Pellegrini), Fagioli (41′ st Frattesi), Barella (19′ st Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (1′ st Zaccagni).

A disp.: Meret, Vicario, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Jorginho, Raspadori, Bellanova, Folorunsho. All.: Spalletti

Marcatori: 37′ Freuler (S), 1′ st Vargas (S)

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: Barella, El Shaarawy, Mancini (I)