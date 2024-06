Svizzera Yakin:”stasera ha funzionato tutto”

La Svizzera ha battuto l’Italia 2-0 , rispedendo a casa gli azzurri. Elvetici ai quarti di finale Euro 2024. Il ct Murat Yakin in conferenza stampa: “Sono molto orgoglioso dell’organizzazione della squadra e del modo in cui abbiamo segnato nei momenti giusti”, ha detto il ct Murat Yakin. “Abbiamo dimostrato un grande controllo in questa partita con flessibilità e intelligenza”, ha aggiunto. Poi in conferenza stampa il ct ha parlato anche della squadra di Spalletti: “Cosa vuol dire scarsa? L’abbiamo vista nelle ultime partite e ha sfruttato vari moduli, giocatori in varie posizioni, e noi siamo stati bravi a trovare i giusti meccanismi, il giusto rodaggio nelle prime tre partite e anche oggi siamo riusciti a dominare la partita dal punto di vista del ritmo. L’Italia ne ha cambiati sei e questo ci ha aiutato, in tutte le fasi funziona tutto perché anche in fase di non possesso corriamo quanto dobbiamo”.