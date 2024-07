F1 GP del Belgio, Russel squalificato vittoria ceduta a Hamilton

Tutto è aaccaduto poche ore dopo il termine del GP del Belgio e la gioia di George Ruseel per aver tagliato per primo il traguardo a Spa- Francorchamps , dopo la bella impresa con una sola sosta , il pilota britannico è stato squalificato per “inosservanza delle norme sul peso” , ( la monoposto di Russel trovata a seguito di un rapoporto di un delegato tecnico pubblicato dopo la gara che ha affermato , che sebbene inizialmente la vettura fosse risultata conforme al peso minino di 798 Kg, in seguito sono stato rimossi 2,8 litri di carburante. Nel rapporto si legge che “la vettura non è stata completamente svuotata secondo la procedura presentata dal team nei documenti di legalità in base all’articolo 6.5.2 del TR”. A questo punbto Russel è stato costretto a cedere la vittoria al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton. Per via della squalifica del britannico si accomoda quindi sul secondo gradino del podio Oscar Piastri con McLaren e la Ferrari di Charles Leclerc.

Insomma,Un Gran Premio del belgio con coda e una domenica dal sapore amaro per George Russel. La Mercedes perde la doppietta conseguita, rimane prò l’impresa di Russel , quella non si puù cancellare.

Ordine d’arrivo:

1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes in 1h19’57″566 alla media di 231,135 km/h

2. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 0″647

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 8″023

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 8″700

5. Lando Norris (Gbr) a 9″324

6. Carlos Sainz (Esp) Ferrari a 19″269

7. Sergio Perez (Mex) Red Bull a 42″569

8. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin a 49″437

9. Esteban OCon (Fra) Alpine a 52″026

10. Daniel Ricciardo (Aus) RB a 54″400

La classifica generale piloti

1. Max Verstappen 277 punti

2. Lando Norris 199

3. Charles Leclerc 177

4. Oscar Piastri 167

5. Carlos Sainz Jr 162

6. Lewis Hamilton 150

7. Sergio Pérez 131

8. George Russell 116

9. Fernando Alonso 49

10. Lance Stroll 24

La classifica mondiale costruttori dopo il GP del Belgio: 1. Red Bull 408 punti; 2. McLaren 366; 3. Ferrari 345; 4. Mercedes 266; 5. Aston Martin73; 6. RB Honda 34; 7. Haas Ferrari 27; 8. Alpine 11; 9. Williams 4; 10. Kick Sauber 0