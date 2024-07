Olimpiadi Parigi 2024 – Notiziatio – 2^ giornata a cura di Alberto Sigona

Dopo una giornata in chiaro-scuro le Olimpiadi parigine ci regalano il primo Oro, e reca la firma di Nicolò Martinenghi (Varese, 1999). Il nuotatore lombardo, dopo aver conquistato l’Europa ed il Mondo, s’è preso anche il trono di Olimpia, riportando in Italia un Titolo che nella Rana ci mancava da Sydney 2000 (vi ricordate Domenico Fioravanti?). Il successo è arrivato al termine di una gara molto appassionante ed equilibrata, risolta soltanto nel finale per appena 2 centesimi (59”03 contro 59”05 del 2° classificato): tanti sono bastati per interrompere il regno del britannico A. Peaty (Oro sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020). Un Oro che ci ripaga delle tante frustrazioni che nel corso della giornata erano fioccate. A partire dal Fioretto donne, da cui ci attendevamo davvero tanto: l’uscita precoce della portabandiera donne Arianna Errigo, eliminata già ai Quarti per 15-14, fallendo per l’ennesima volta l’appuntamento con la gloria olimpica; la “caduta” in Semifinale della Campionessa del Mondo Alice Volpi (che terminerà solo 4^), anche lei sempre fallimentare negli appuntamenti a cinque cerchi; per tacere dello scivolone, ai Quarti, del talento in erba Martina Favaretto… Ma a tradire le attese era stata anche la veterana judoka Odette Giuffrida, che ha soltanto sfiorato un Bronzo che probabilmente, senza un arbitraggio controverso, avrebbe meritato. Ed un pizzico di delusione è arrivata pure dal Tiro a segno (Pistola 10 m. a.c.), con F. Maldini che ha letteralmente lambito il Titolo, per poi accontentarsi di un Argento un po’ amaro. Nella stessa gara abbiamo conquistato un Bronzo con P. Monna. Segnaliamo, per quanto concerne gli sport di squadra, l’esordio vincente (ma non convincente) dell’Italia della Pallavolo femminile di Julio Velasco, 3-1 alla Rep. Dominicana, con le azzurre chiamate finalmente a superare un vero e proprio complesso olimpico che da troppo tempo le nega una medaglia. Partenza lanciata anche del Settebello di Pallanuoto guidato da Sandro Campagna, 12-8 agli Stati Uniti…

Il nuotatore francese Leon Marchand, fra le stelle annunciate di queste Olimpiadi, inaugura il suo torneo con il primo trionfo, nei 400 misti, riportando in Europa un Titolo che in questa gara mancava da 32 anni. Segnaliamo infine, nella Scherma, il primo trionfo di sempre per un giapponese nella Spada Uomini, con Koki Kano