Sainz , la prossima stagione alla guida di una Williams

La Williams Racing ha annunciato l’ingaggio di Carlos Sainz con un contratto biennale al via nel 2025 e opzioni di estensione. Con un decennio di competizioni di Formula 1 alle spalle, Sainz approda alla Williams dalla Scuderia Ferrari. Sainz ha vinto all’inizio di questa stagione il Gran Premio d’Australia, ha poi ottenuto altri quattro podi finora in questa stagione. Carlos correrà al fianco di Alex Albon per Williams Racing nel 2025 e nel 2026, quindi nell’ultimo anno con l’attuale regolamento tecnico e nel primo di quello nuovo. Sainz continuerà ad utilizzare il numero 55.

Carlos Sainz:

“Sono molto felice di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing a partire dal 2025. Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e che mi ci sia voluto un po’ di tempo per annunciare la mia decisione. Tuttavia, sono pienamente fiducioso che la Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di un team storico e di successo, nel quale hanno guidato in passato e lasciato il segno nel nostro sport molti dei miei idoli d’infanzia. serve per tornare in testa alla griglia. Voglio anche ringraziare Logan Sargeant per tutto ciò che ha fatto per la squadra e so che continuerà a lottare duramente per noi nelle prossime gare”.