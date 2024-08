Buffon premiato con il President’s Award Uefa

Un’ importante riconoscimento sul palco di Montecarlo per l’ex portiere Gianluigi Buffon, premiato con il President’s Awards Uefa. “E’ il portiere con più partite in Champions, ma soprattutto una grande persona, un secondo padre, un maestro, non solo un compagno di squadra. Per me è il portiere migliore della storia del calcio”, ha detto il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. ” Ho giocato così a lungo grazie anche alla Champions perché mi divertivo a giocarla. E’ la competizione più importante. Il mio ruolo nella nazionale sta diventando sempre più importante grazie al presidente Gravina. Vorrei ripagare la fiducia che hanno riposto in me, spero che la Nazionale torni a vincere”, ha aggiunto.