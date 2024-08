Golden Trail Series Italy . Domenica la finalissima:”Transplelmo”

IL TICKET GTWS GRAN FINAL 2024 SI AVVICINA! IL PROSSIMO FINE SETTIMANA, IL MONTE PELMO, SITUATO NELLE DOLOMITI, PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO, OSPITERÀ L’ATTESA FINALE DEL CIRCUITO 2024 ORGANIZZATO DA SALOMON. QUESTA GARA, CARATTERIZZATA DA UN PERCORSO IMPEGNATIVO DI 19,5 KM, SARÀ UNO SPETTACOLO MOZZAFIATO E DETERMINERÀ I NOMI DELLE TRE DONNE E DEI TRE UOMINI CHE SI QUALIFICHERANNO PER LA FINALE DELLA GOLDEN TRAIL WORLD SERIES PREVISTA A LOCARNO (SVI) IN OTTOBRE. L’EVENTO FA PARTE ANCHE DEL PROGRAMMA DEI GIOCHI DI MILANO CORTINA 2026, PROMUOVENDO LO SPORT E L’EDUCAZIONE

La Transpelmo del prossimo 1° settembre, valida come Finale della Golden Trail National Series GTNS), non sarà certamente una gara “ordinaria”. Questa sedicesima edizione, che si svolgerà sul maestoso Monte Pelmo, nel cuore delle Dolomiti e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, infatti, rappresenta l’evento più atteso della “Series” italiana. Questa gara segna dunque il culmine di una stagione GTNS firmata Salomon, che ha visto centinaia di atleti dare il massimo nei tre appuntamenti in programma: Dolomiti Beer Trail (30 marzo), Ledro Sky (16 giugno), Dolomyths Run Sky Race (21 luglio) e per l’appunto la prossima e attesa Transpelmo.

L’appuntamento GTNS Transpelmo, una delle gare più emozionanti e iconiche a livello nazionale, domenica prossima sarà il teatro in cui molti dei migliori interpreti dello skyrunning italiano si confronteranno. Questo evento, già di per sé straordinario, acquisisce un ulteriore livello di eccezionalità poiché sancirà i nomi delle atlete e degli atleti che riceveranno l’esclusivo Ticket per a Golden Trail World Series Gran Final, in programma a Locarno, in Svizzera, il prossimo 17 ottobre. Inoltre, i punti assegnati nella finale saranno doppi e si sommeranno a quelli ottenuti dagli atleti nelle prime tappe. I prestigiosi tre GOLDEN TICKET verranno assegnati ai primi 2 classificati, sia maschili che femminili, e ai migliori Under 23, sempre che abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 50 nella classifica generale. Nel caso poi nessun Under 23 risulti qualificabile, i 3 GOLDEN TICKET verranno assegnati alla categoria assoluta.

REGOLAMENTO E GOLDEN TICKET: LINK

L’appuntamento di Pècol, dopo la Ledro Sky e Canazei, entra ufficialmente nel programma Italia dei Giochi di Milano Cortina 2026. Realizzato in collaborazione con CONI e CIP, questo progetto mira a celebrare in Italia le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Salomon, in qualità di Premium Partner dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, si impegna a promuovere lo sport, l’educazione e la crescita, con l’obiettivo di lasciare un’eredità duratura per il futuro della comunità nazionale.

PERCORSO TRANSPELMO. La partenza e l’arrivo della Transpelmo sono a Pècol, nell’alta Val di Zoldo. Il tracciato è di 19,5 km e dopo il 1° km su terreno veloce si affronteranno i primi 450m D+ di single-track nel bosco giungendo poi all’impegnativa salita del sentiero Flaibani, che con 600m D+, e passando per una forcelletta con un breve tratto attrezzato con corde fisse e un ripido ghiaione e alla panoramica forcella di Val d’Arcia (m.2475). La discesa si svolge, sul versante opposto. Qui tratti più tecnici si alternano alla veloce discesa del sentiero 742 che porta fino al passo Staulanza, poi superato un breve ma selettivo dislivello di 100m D+, inizia la fase finale della gara con gli ultimi km in discesa fra i boschi su terra ed erba, che porterà prima a Palafavera e poi all’arrivo di Pècol.

PROGRAMMA

Sabato 31 agosto

•dalle ore 16:00 alle 19:00 – Consegna pettorali presso la Service Zone e presenza Expo Salomon,

in cui atleti e appassionati sono invitati a scoprire le novità in anteprima della stagione autunno e

inverno 2024.25. Inoltre, saranno disponibili bellissimi gadget e tatuaggi gratuiti.

Domenica 1 settembre

•ore 10:00 – Partenza Transpelmo / l’organizzazione GTNS Salomon regalerà l’esclusiva campana

GTNS ai primi 30 fans sia in Forcella che all’arrivo

•ore 10:10 – Partenza Junior Race

•ore 14:30 circa – Inizio Premiazioni Transpelmo e Golden Trail National Series

•ore 16:00 circa – Race Party con ”I Limpidi”

GLI ATLETI SALOMON IN GARA ALLA GTNS TRANSPELMO 2024:

Grandi presenze per il Team Salomon alla finale Transpelmo, tra esperti dei sentieri Zoldani e giovani

esordienti. Marco Filosi, vincitore della prima tappa GTNS Dolomiti Beer Trail e attualmente 2° nella

classifica assoluta italiana, torna a Pecol per difendere il Golden Ticket che l’anno scorso gli ha permesso

di salire sul secondo gradino del podio alla GTNS Gran Finale nella categoria individuale. Nella top 10

della classifica provvisoria ci sono anche Alessandro Riva (3°), Christian Modena (7°) e Andrea Rota

(9°), che Domenica proveranno con un rush finale ad aggiudicarsi un Golden Ticket grazie ai “punti

doppi”.

Al femminile per il Team Salomon ci sarà Caterina Stenta, capace quest’anno di grandi risultati non solo

nel circuito italiano, ma anche nelle prestigiose tappe del circuito mondiale GTWS, nel quale al momento

difende la 12° posizione.

Completano il team l’ambassador Federico Presa, a suo agio nelle Skyrace veloci, e i giovani talenti del

team Next Gen Erik Brunod e Didier Chaberge, al loro esordio in una distanza classica del circuito

GTNS.

I “next gen” Salomon in gara alla GTNS Transpelmo 2024 (entrambi all’esordio in una gara del

circuito in distanza classica): Erik Brunod e Didier Chaberge.

Stephanie “Stefi” Jimenez, Team Manager Salomon Running Italia: “Questo fine settimana coincide con

una gara molto importante per Salomon: la finale della Golden Trail National Series, la Transpelmo. Si

tratta di una gara molto esigente a livello tecnico, paragonabile alla DoloMyths Run Skyrace di Canazei,

ma più complessa rispetto a una gara veloce come la Beer Trail. È un percorso da correre senza respiro,

dall’inizio alla fine! Per questo, il profilo della vincitrice o del vincitore potrebbe essere una sorpresa,

insomma differente rispetto alle gare precedenti, e questo rende tutto molto entusiasmante. In vista della

Transpelmo, il Team Salomon Italia, come sempre, si presenta pronto, motivato, unito, e di questo sono

molto contenta! Inoltre, è la prima esperienza del nostro Team ‘next gen’ in una gara della ‘Golden’ e sarà

bellissimo… un esordio per preparare il 2025!”.

Alessandro Riva: “Per me sarà la prima volta alla Transpelmo, ma ho sentito sempre parlare molto

bene di questa gara. L’obiettivo è di cercare un buon piazzamento per chiudere sul podio il circuito GTNS

e magari sperare in un Golden Ticket. Sarà molto difficile considerati gli avversari che saranno presenti e

il percorso non adattissimo alle mie caratteristiche. In ogni caso darò il massimo come sempre!”