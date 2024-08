Napoli, Conte:”I tre punti danno grande entusiamo”

La vittoria contro il Bologna ha dato un’iniiezione di fiducia a tuta la squdra. Il Napoli si prepara ad affrontare il parma , sabato sera , nella seconda partita casaklinga allo stadio ‘Maradona’.

“Sappiamo tutti quanto un risultato positivo possa cambiare gli equilibri e gli umori, un po’ tutto in generale – ha commentato Conte in conferenza stampa -. La partecipazione c’era anche prima, i ragazzi hanno dato tutto anche contro il Verona perché la pretesa di questo è d’obbligo. Certo i tre punti danno entusiasmo da parte di tutti, ma con orgoglio dico che il lavoro in settimana non è mai venuto meno da parte di nessuno, sono soddisfatto del gruppo perché mi danno tutto”.

Durante la conferenza stampa il club ha ufficializzato l’acquisto di Lukaku, giocatore fortemente voluto dallo stesso Conte: “Mi auguro di averlo a disposizione in questi giorni, voglio farlo entrare in sintonia con la squadra. Verrà con noi. E’ un centravanti atipico, per me è un giocatore da football americano cioè alto e velocissimo. Abbiamo bisogno di un giocatore unico come lui, che tenga botta e trovi combinazioni, ma attaccando lo spazio e facendo male all’avversario. Sa la responsabilità che ha nei miei confronti, del Napoli e dei tifosi. Ora sono più tranquillo e contento”.