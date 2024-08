Napoli, ufficializzato Lukaku. Domami visite e firma sul contratto per McTominay

“Benvenuto Romelu”. Dopo lunghetrattatve e grande attesa , Romelu Lukaku è ufficialmente un calciatore del Napoli. Ad accogliere l’attaccante belga è stato De Laurentiis: il patron ne ha dato l’annuncio su X poco prima delle ore 16. L’ex Chelsea, arrivato in città nella giornata di mercoledì, è andato anche a Castel Volturno dove è presente pure Conte: la reunion è completa. :”Mi auguro di averlo presto in allenamento per farlo entrare in sintonia con il resto della squadra – ha detto in conferenza stampa -. Verrà con noi per il match con il Parma. Per acquistarlo dai Blues il Napoli ha sborsato 30 milioni di euro: garantito ai londinesi anche il 30% sulla futura rivendita.

Intanto è cominciata ufficialmente l’avventura al Napoli di Scott McTominay. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo dal Manchester United,è atterrato all’aeroporto di Capodichino alle ore 12:30 accolto da una centinaia di tifosi fuori dal noto scalo. Tanto l’entusiasmo per il 27enne che si trova in un hotel nel pieno centro della città. Lo scozzese si trasferisce al Napoli per 30,5 milioni di euro con i due club che hanno limato tutti i dettagli. Domani sono previste le visite mediche del classe 1996 e la firma sul contratto.