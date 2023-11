Milan – Borussia Dortmund 1-3

Serata amara quella di San Siro , il Milan sconfitto dal Borussia Dortmund 3-1 nella quinta giornata di Champions League.

Non è bastato il grande supporto dei tifosi presenti sugli spalti do San Siro , il Milan lacia una minima speranza di qualificazione agli ottati , tutto dipenderà dal risultato tra Psg e Borussia , e quello dei rossoner (solo una vittoria) i in terra britannica contro il News Castle.

La serata sembra iniziare bene già al 6′ con il rigore- fallo di mano di Schlotterback sbagliato da Giroud .. Cinque minuti dopo Bynoe -Gittens , viene messo giù da Calabria il fallo in area sancito dal penalty concesso dall’arbitro Kovacs e trasformato pefettamente da Reus . La reazione del Milan ha portato al pareggio di Chukwueze al 37′, ma nella ripresa dopo l’ennesimo infortunio stagionale – questa volta a Thiaw – il Dortmund ha colpito con due reti in dieci minuti prima con Bynoe-Gittens e poi con Adeyemi. Ai rossoneri di Pioli serve un miracolo nell’ultimo turno per sperare negli ottavi, Borussia invece già qualificato

IL TABELLINO

MILAN-DORTMUND 1-3

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (8′ st Krunic), Tomori, Hernandez; Adli (32′ st Jovic), Reijnders; Chukwueze (32′ st Traoré), Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Pobega, Florenzi, Bartesaghi. All.: Pioli.

Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (10′ st Ozcan), Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen (10′ st Adeyemi), Reus (34′ st Brandt), Bynoe-Gittens (20′ st Wolf); Fullkrug. A disp.: Meyer, Lotka, Reyna, Haller, Moukoko, Blank. All.: Terzic.

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 10′ rig. Reus (D), 37′ Chukwueze (M), 14′ st Bynoe-Gittens (D), 24′ st Adeyemi (D)

Ammoniti: Tomori (M)

Espulsi: nessuno

Note: 6′ Kobel (D) para un rigore a Giroud (M)