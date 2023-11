Sarri:”stasera il campo ha dato risposte che volevo”

Maurizio Sarri si allontana dalla ‘gratocola’ dopo la vittoria 2-0 contro il Celtic in Champions League.

“Stasera il campo ha dato le risposte che volevo – le parole del tecnico biancoceleste a Sky -. Però stiamo facendo bene in Europa e non in campionato, al contrario dell’anno scorso. La risposta di stasera me l’aspettavo, ora mi aspetto risposte anche in campionato. È difficilmente spiegabile questa differenza di rendimento. L’atmosfera della Champions ci dà energia, ma ce la deve dare anche il campionato. Capisco che sia più prestigioso fare bene in queste serate, ma è un limite”.