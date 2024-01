Trionfo di Giuseppe Romele a Dobbiaco nella tappa Coppa del Mondo di Sci Nordico

Si sono ufficialmente concluse nella mattinata di ieri le gare di Coppa del Mondo di Sci Nordico a Dobbiaco, che hanno visto trionfare il pluricampione Giuseppe Romele. L’atleta ha raggiunto il podio in tutte le diverse giornate di competizione, conquistando due medaglie d’oro durante le prime due giornate (29’57”3 e 33’47”1 nella 10km tecnica classica), un argento in semifinale nella 1km Sprint e ha concluso la tappa di Coppa salendo nuovamente sul gradino più alto del podio con un tempo pari a 14’’5”3, ottenuto nella 10km. Sempre nella categoria sitting, Michele Biglione si posiziona 11° nelle prime due giornate di gare, entrando nei primi dieci classificati in finale con un nono posto e un tempo di 15’39”6.

Per la categoria standing, Cristian Toninelli, purtroppo, non è riuscito a raggiungere le finali per soli 0”33. Con rammarico, l’atleta ha dichiarato: “Spiace essere fuori per 3 decimi”.

Una competizione importante per gli atleti azzurri dello sci nordico, con l’Italia che si riconferma tra i protagonisti della stagione.