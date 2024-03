Allegri:”non si può prendere gol così”

Massimiliano Allegri amareggiato per la sconfitta arrivata negli ultino 10 secondo nella sfida contro la Lazio . Non è un momento facile, dobbiamo superarlo e ribaltarlo. C’è poco da fare: dobbiamo essere arrabbiati, amareggiati e dispiaciuti per la sconfitta arrivata negli ultimi 10 secondi – ha spiegato il tecnico della Juve -. Non si può prendere gol così alla fine. Dovevamo essere più cattivi nelle occasioni create”. “I numeri dicono che stiamo facendo male, ma serve calma in questo momento – ha aggiunto -. Abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta e dobbiamo continuare a lavorare per arrivare all’obiettivo Champions, che centreremo anche se fosse all’ultima giornata. Ora martedì abbiamo questa partita di Coppa Italia in casa e vogliamo ripartire”.