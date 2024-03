Il ‘Ciclone ‘ Sinner abbatte Medvedev e vola in finale al Miami Open

1h09′ è durata la semifinale Miami Open che ha visto il trionfo do Jannik Sinner su Danil Medvevdev col punteggio di: 6-1 , 6-2 . Il russo non è stato mai in partita , fuori dal gioco , passivamente sconfitto dall’altoatesino agevolmente.

Nel primo set Medevedev nette in pratica una tattica che favorisce Sinner , l’altoatesino controlla ed è padrone del match e dopo 36′ minuti si aggiudca 6-1 il primo set. Nel secondo set la musica non cambia , qualche piccolo sussulto da parte diMedvedev nel secondo gioco che rimonta dal 15-40 annullando due palle break e vola sul 3-0. La partita, è segnata a favore dell’altoatesino , Sinner domina gli scambi , Medvedev fatica e sbaglia sulle risposte , anche facili.Nel secondo parziale Medvedev reagisce con l’orgoglio dopo essere finito sotto 2-0, con un parziale nel punteggio di 12-1 e l’unica segnatura dopo dieci punti consecutivi del rivale. Il russo conquista un game, sfiora il bis e il 2-2, ma deve arrendersi al doppio ace dell’azzurr che vola sul 5-1. L’ultmo colpo di coda del russo che conquista un gioco, mandando però Sinner a servire per il match: la gara finisce col punteggio di 6-1, 6-2 dopo 1h09′ di gioco. Terza finale a Miami per Jannik, che insegue il secondo successo in un Masters 1000 dopo quello dell’anno scorso a Toronto: sfiderà il vincente della sfida tra Dimitrov (11) e Zverev (4).

,