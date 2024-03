Pioli, Milan:” la partita l’abbiamo interpretata e approcciata bene”

Steano Pioli sente odore di rinnovo sulla panchina dei rossoneri e sorride per la vittoria contro la Fiorentina che proietta il ‘Diavolo’ al secondo posto in classifica .”La partita l’abbiamo interpretata e approcciata bene, vinto in un campo dove abbiamo sempre fatto fatica. Oggi abbiamo giocato una gara vera e con un gran controllo. Dopo la sosta non è mai facile, quindi sono particolarmente soddisfatto. È un ottimo momento che dura da 2-3 mesi, stiamo crescendo e migliorando nella compattezza. Se difendiamo bene abbiamo le qualità per mettere in difficoltà gli avversari”.