Serie A: Genoa – Frosinone 1-1 ,Reinier risponde a Gudmundsson

Genoa -Frosinone, finisce 1-1 , ma non sono mancate tante oemozioni da una parte e dall’altra. Parte bene il Grifone : Vasquez in elevezione di testa colpisce la traversa, sulla ribattuta Turati evita lo svantaggio su conclusione di Sabelli . Al 29′ il Genoa passa in vantaggio:: Okoli atterra Gudmundsson e l’islandese non sbaglia dal dischetto, trovando l’1-0 . La risposta deei gialloblu non si fa attendere e dopo appena sei minuti arriva il gol di Renier su sovrapposizione di Zortea che libera l’ex atalantimo alla facile battuta a rete.

Il primo tempo si chiude in perfetta parità. Nella ripresa Gilardino inserisce subito Malinovskyi ma deve sostituire sia l’ucraino che Retegui per problemi fisici , entrano Haps e Strootman. Il Frosinone si rende pericoloso con Lirola e Soulé sfentrambi sfiorano il vantaggio fru. Il genoa risponde con Messias che spreca una ghiotta occasione. Nel recupero al Frosinone viene concesso un calcio di rigore , la retifica del Var annulla la decisione del direttore di gara: il vantaggio; Thorsby ha toccato la sfera con la testa e non con le mani. Finisce dunque 1-1 ed è un pari che serve poco al Frosinone: i ciociari non sprecano la chance e guadagnano solo un punto, agganciando l’Empoli a quota 25. Sale a quota 35, +10 sulla terzultima, il Grifone.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2) – Martinez 6,5; Vogliacco 6,5 Bani 6, Vasquez 6.5; Sabelli 6.5 (31′ st Thorsby 6), Messias 6, Badelj 5.5 (31′ st Ankeye 6), Frendrup 6, Spence 5.5 (1′ st Malinovskyi sv [18′ st Strootman 6]); Retegui 6 (9′ st Haps 5.5), Gudmundsson 7. A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Bohinen, Pittino. All. Gilardino.

FROSINONE (3-4-2-1) – Turati 6.5; Lirola 6, Romagnoli 6, Okoli 5.5; Zortea 6.5, Brescianini 6, Barrenechea 6.5, Valeri 6,5; Soulé 6.5 (37′ st Ibrahimovic sv), Reinier 6.5 (31′ st Mazzitelli 6); Cheddira 6 (37′ st Cuni sv). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Lusuardi. All. Di Francesco.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 29′ Gudmundsson rig. (G), 36′ Reinier (F)

Ammoniti: Retegui (G), Badelj (G), Zortea (F)