Serie A: Lazio – Juventus 1-0, decide Marusic al 93°

Inizia con una vittoria l’avventura di Igor Tudor alla Lazio Nella 30.ma giornata di Serie A i. I biancocelesti battono 1-0 la Juve. Match importante per le due squadre che all’Olimpico hanno dato in parte spettacolo. nella prima frazione Castellanos (preferito a Immobile in panchina) fallisce un paio di ghiotte occasioni . Szczesny si fa valere su una cnclusione di Felipe Anderson. Dall’aktra parte Mandas (provedel infortunato) si fa trovare pronto su due conclusioni velenose di Chiesa. Nella ripresa, l’equilibrio la fa da padrona, e quando tutti pensavano allo 0-0, al ))3′) Guemdouzi controlla la palla dall’apice destro , crossa in area e Marusic in pieno recupero anticipa Sekulov e di testa batte Szczesny.

. Tudor parte alla grande. Allegri invece continua a guardarsi le spalle in zona Champions.



IL TABELLINO

LAZIO-JUVE 1-0

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Cataldi (35′ st Vecino), Kamada (35′ st Guendouzi), Zaccagni (39′ st Luis Alberto); Pedro (12′ st Isaksen), Felipe Anderson; Castellanos (12′ st Immobile).

A disp.: Sepe, Renzetti, Patric, Hysaj. All.: Tudor

Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio (1′ st Iling-Junior); Miretti (1′ st McKennie), Locatelli, Rabiot; Cambiaso (18′ st Weah), Kean (35′ st Sekulov), Chiesa (23′ st Yildiz).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri

Arbitro: Colombo

Marcatori: 48′ Marusic (L)

Ammoniti: Immobile (L); Iling-Junior, Weah (J)