Con Kellogg’s Netter Days, il brand riqualifica 7 campi da basket in Italia entro la fine del 2024

• Dopo l’inaugurazione di ieri a Pesaro, Kellogg’s Better Days toccherà le città di Torino, Brindisi, Roma e Milano per promuovere uno stile di vita sano, rafforzare il legame con le comunità locali e il territorio, e contribuire a rendere la società più inclusiva

• L’iniziativa avrà tre Ambassador d’eccezione: Marco Belinelli, cestista di fama mondiale, Giorgia Sottana, stella del basket femminile e Giulio Maria Papi, giocatore di basket in carrozzina

Milano, 29 maggio 2024 – Al via la seconda edizione di Kellogg’s Better Days, per promuovere il benessere delle persone e delle comunità e contribuire a rendere la società più inclusiva per tutti. Dopo la tappa inaugurale di ieri a Pesaro, l’iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto Milano e Reggio Emilia, raggiungerà nel 2024 altre quattro città in giro per l’Italia: Torino, Brindisi, Roma e di nuovo Milano. In ogni tappa, l’azienda riqualificherà un campo da basket e organizzerà attività sportive e di sensibilizzazione alla corretta alimentazione a beneficio delle comunità locali. Con Kellogg’s Better Days, Kellanova – precedentemente Kellogg Company – rafforza il proprio legame con il territorio, restituendo alla cittadinanza un’area rigenerata dove praticare sport e divertirsi ogni giorno.

Marco Belinelli, capitano in forza alla Virtus Segafredo Bologna ed ex giocatore NBA, Giulio Maria Papi, atleta di basket in carrozzina della Nazionale Italiana e ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico e Giorgia Sottana, giocatrice di basket della Famila Basket Schio ed ex capitana della Nazionale Italiana, sono i tre Ambassador d’eccezione che si alterneranno in occasione degli eventi di inaugurazione dei campi riqualificati in giro per l’Italia, condividendo momenti di divertimento e sport con grandi e piccini. Attraverso il loro coinvolgimento, gli atleti promuoveranno uno stile di vita sano, che passa attraverso il binomio alimentazione equilibrata, a partire dalla prima colazione, e attività fisica. Giulio Maria Papi e Giorgia Sottana, inoltre, avranno l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della diversità e dell’inclusione, contribuendo a rendere la società più inclusiva per tutti, a partire dallo sport.

Ieri si è svolta la tappa di inaugurazione presso il playground Soria di Via Luccio Accio 65 a Pesaro. All’evento di apertura del campo alla cittadinanza, hanno preso parte Giuseppe Riccardi, General Manager Italia di Kellanova, Giulio Maria Papi e Giorgia Sottana, i quali hanno parlato di benessere e basket come strumento di inclusione e, a seguito del taglio del nastro, si sono uniti ai giovani cestisti delle squadre di basket locali.

“Unirmi a Kellogg’s Better Days per il secondo anno è per me motivo di grande orgoglio ed entusiasmo perché posso contribuire a creare giorni migliori per tutti, specialmente per i più piccoli, attraverso lo sport che amo” – ha spiegato il cestista Marco Belinelli. “Sensibilizzare all’importanza di uno stile di vita sano, che passa attraverso il binomio alimentazione – sport, e incoraggiare l’adozione di abitudini virtuose fin da giovani è cruciale per dare vita ad una società in salute.”

“Non vedo l’ora di poter incontrare i tanti giovani che come me sono appassionati di sport, per far conoscere la realtà del basket in carrozzina e diffondere il messaggio che lo sport può e deve essere inclusivo per tutti” ha commentato Giulio Maria Papi, ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico.

“Sono orgogliosa di essere tra gli Ambassador di questa iniziativa e rappresentare un modello di inclusione ed emancipazione femminile dentro e fuori dal campo. Per me la pallacanestro è sinonimo di comunità, di integrazione e sono entusiasta di poter condividere questi valori con tutte le comunità locali che incontrerò in giro per l’Italia” ha dichiarato Giorgia Sottana, guardia nel Famila Basket Schio.

Kellogg’s Better Days proseguirà nelle città di Torino (giugno), Brindisi (luglio), Roma (settembre) e Milano (settembre).

Inoltre, a riconferma del suo legame con il mondo della pallacanestro e per promuovere uno stile di vita sano, anche quest’anno l’azienda è partner ufficiale della National Basketball Association (NBA), supportando i campionati di Jr. NBA in Europa e in Italia. Grazie alla promozione NBA sulle confezioni di cereali e snack a base di cereali Kellogg’s i consumatori avranno l’opportunità di vincere premi legati al mondo NBA, incluso un viaggio per assistere a una partita della NBA negli Stati Uniti .

A proposito di Kellanova

Kellanova (NYSE: K) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli snack, dei cereali per la prima colazione, dei noodles e degli alimenti surgelati in Nord America, con un’eredità che risale a più di 100 anni fa. Alcuni dei nostri brand internazionali più iconici includono Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Kellogg’s Rice Krispies Treats®, RXBAR®, Eggo®, MorningStar Farms®, Special K®, Coco Pops® e altri ancora. La visione di Kellanova è quella di diventare l’azienda di snack più performante al mondo, liberando il pieno potenziale dei propri brand iconici e delle proprie persone. Il fatturato netto per il 2023 è stato di $13 miliardi.

In Kellanova, il nostro obiettivo è creare ‘giorni migliori’ e un posto a tavola per tutti. Promuoviamo un accesso sostenibile ed equo al cibo affrontando questioni interconnesse come povertà alimentare, sostenibilità, benessere, equità, diversità e inclusione, con l’ambizione di raggiungere 4 miliardi di persone entro la fine del 2030 (partendo da una base del 2015).