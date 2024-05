Conte – Napoli, ancora qualcosa da sistemare

La trattativa tra il Napoli e Antonio Conte continua. Il tecnico salentino ha dato il suo Ok alla proposta di De Laurentiis di allenare il Napoli la prossima stagione 2024/2025.

Ora la fase più lunga sembra essere la stesura del contratto: diritti di immaggine e clausole, proprio quest’ultima sembra essere la più complicata. Conte non vuole sentirsi legato per anni agli azzurri, e così spinge per inserire una clausola d’uscita che gli permetterebbe di decidere entro il 30 anno di ogni se proseguire o meno nell’avventura sulla panchia azzurra . Al contrario DEe Laurentiis , preme per ripetere quanto fatto in passato con altri allenatori, ai quali veniva data la possibilità di far scattare, in maniera unilaterale, il rinnovo ogni primavera.