Finale Conference Lague: Fiorentina battuta dall’Olympiacos 1-0 (dts)

La Fiorentina fallisce per la seconda volta la coqnuista della Conference League. Ad Atne dopo 90 minuti dei tempi regolamentari finisce 0-0. Ai supplementari i greci puniscono la Viola e conquistano il primo titolo europeo della storia del club, a punire la Viola il gol di El Kaabi al 116° che trafigge Terracciano dopo aver anticipipato un legnoso Ranieri entrato al posto di Biraghi . Terracciano il pmigliore in campo è stato protagonista nel primo tempo di importanti interventi sulle conclusioni di Podence per due voltec e poi sull’ex Jovetic ai supplementari. La Fiorentina ha sprecato con Bomaventura nel primo tempo , un calcio di riogre in movimento , il tiro debole centrale finisce tra le braccia do Tzolakis , la più clamorosa occasione per la Viola cpiata a Kuamè, il tiro masticato male Tzolakis è pronto e salva in angolo. Al 110′ il portiere greco dice no a Ikoné. Una serata nata malissimo ,. per la Viola . Acuni calciatori non sono stati all’altezza della finale europea





IL TABELLINO

OLYMPIACOS-FIORENTINA 1-0 DTS (0-0 al 90′)

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis 6,5; Rodinei 5,5, Retsos 6,5, Carmo 6,5, Ortega 5,5 (1′ 1°ts Quini 6); Hezze 6,5, Iborra 6; Podence 6,5 (1′ 2°ts Masouras 6), Chiquinho 5 (32′ st Horta 6), Fortounis 5 (28′ st Jovetic 6,5); El Kaabi 7 (17′ 2°ts El Arabi sv). A disp.: Paschalakis, Papadoudis, Alexandropoulos, Carvalho, Richards, Apostolopoulos, Ntoi. All.: Mendilibar 6,5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 7; Dodo 6, Milenkovic 6,5, Martinez Quarta 6, Biraghi 6 (1′ 2°ts Ranieri 4,5); Mandragora 6, Arthur 5 (29′ st Duncan 6); Nico Gonzalez 5 (1′ 2°ts Beltran 5,5), Bonaventura 6 (37′ st Barak 5,5), Kouamé 5 (37′ st Ikone 5,5); Belotti 5 (14′ st Nzola 5,5). A disp.: Christensen, Lopez, Infantino, Faraoni, Kayode, Parisi. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 11′ 2°ts El Kaabi (O)

Ammoniti: Podence (O), Martinez Quarta (F), Kouamé (F), Jovetic (O), Paschalakis (O), Biraghi (F), El Kaabi (O)