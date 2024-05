Fiorentina, Italiano:”non meritavamo di perdere”

C’è grande amarezza nelle parole di Vincenco Italiano , dopo la sconfitta in finale Conference League contro l’Olympiacos. “Dispiace per la seconda volta, dispiace perché anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per segnare per primi. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi , hao dato tutto fino alla fine. Peccato perchè potevamo arrivare ai calci di rigore-. Per me è una grande delusione, terza finale persa. Forse ci manca un po’ di malizia per vincere questo tipo di gare. Mi dispiace per i ragazzi”.