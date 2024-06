Euro 2024, Germania ai quarti, Danimarca battuta 2-0, decidono Havertz e Musiala

La Germania la seconda squadra qualificata ai quarti di finale di Euro 2024. A Dortmund stadio del Borussia la nazionale di Naigelsmann superano la Danimarca 2-0 .A sbloccare il match è un calcio di rigore assegnato dall’abitro Oliver al 53′ per un fallo di mano di Andersen , dal dischetto Havertz angola bene e batte Schmeichel . (un minuto prima Andesen è andato in gol , Oliver dopo il controllo aòl Var ha annullato la rete). Al 68′ Schlotterbeck coglie totalmente fuori posizione Andersen, Musiala gli sbuca alle spalle, si presenta a tu per tu con Schmeichel e mette in rete il gol che di fatto chiude la partita. La rete di Wirtz in pieno recupero è la terza a essere annullata in una partita ricchissima di spettacolo e colpi di scena, ma che si conclude con la vittoria delle Germania che ora attende ai quarti una tra Spagna e Georgia.

IL TABELLINO

Germania-Danimarca 2-0

Germania (4-2-3-1): Neuer ; Kimmich , Rudiger , Schlotterbeck , Raum (35′ st Henrichs ); Andrich (19′ st Can ), Kroos ; Sané (43′ st Anton), Gundogan (19′ st Fullkrug ), Musiala (35′ st Wirtz 6); Havertz

Ct: Nagelsmann

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel ; Andersen , Vestergaard , Christensen (36′ st Bruun Larsen ); Bah , Delaney (24′ st Norgaard ), Hojbjerg , Maehle ; Skov Olsen (24′ st Poulsen), Eriksen (36′ st Damsgaard ); Hojlund (36′ st Wind 5).

Ct: Hjulmand

Arbirto: Oliver

Marcatori: 8′ st rig. Havertz (G), 23′ st Musiala (G)

Ammoniti: Bah (D), Maehle (D), Andersen (D)