Italia , le pagelle degli azzurri, dopo la disfatta d Berlino

La Svizzera non è la Corea del medico chirurgo dentista Pak do Ik in quel 1966 ai tremendi Mondialigiocati in Inghilterra , ma a tanti la sconfitta contro gli elevtici ha il sapore di una disfatta che assomiglia a quella dopo 58 anni.







Donnarumma 6,5 – L’unico a svolgere il proprio ruolo per la maglia che idossa. Deisivo su Embolo nel primo tempo , Abbandonato a se stesso sul gol di Freuler . Nulla può fare sulla conclusione e libertà concessa sul radoppio di Vargas.

Di Lorenzo 4 – Arranca contro Vargas , la velocità non è nel suo dna . Saranno state le voci di mercato a sgretolare la prestazione del capitano del Napoli ‘. E’ una sofferenza continua., anchje quando cambia l’avversario da marcare.

Mancini 5 – Si è rotrovato titolare dal primo minuto con Calafiori squalificato e Buongorno in panchina . Ingaggia i duelli con Embolo ,In ritardo su Freuler nell’occasione del vantaggio svizzero , ma si trova da solo senza alcuna cipertura di un centrocampista. Lascia ampio spazio a Vargas da poter cocmludere all’incrocio dei pali per il 2-0.

Bastoni 5,5 – Ci mette la voglia , ma è sempre relegato nelle retrovie , ad aeccezione di qualche risalita sui calci piazzati e corner. il solito Bastoni, anche lui coinvolto nel naufragio azzurro.

Darmian 4 – Può giocare un destro sul lato sinistro? Eppure Spalletti lo schiera sul lato di un mancino nella difesa a quattro. Lui e di Lorenzo giocano lo stespo match …un incubo . (Dal 29′ st Cambiaso s.v. , quando la nave è gia affonfata non merita alcun voto



Cristante 4,5 – Xhaka lo annienta! Poca grinta , timido nelle chiusure, impalpabile in fase di impostazione o attacco. Anche lui lascia troppo spazio a Vargas. (Dal 29′ st Pellegrini .s.v . , come votare un giocatore quando la tua squadra è colata a picco?)



Fagioli 4,5 -Giovane di belle speranze , forse supervalutato dall’inizio. Titolare in un ruolo cardine, cerca di dare geometrie , ma alla fine tutte le impostazini previste rimangono silla carta. Un paio di bei palloni in verticale non sfruttati dai compagni. Lascia Freuler liberissimo oin area nell’azione del vantaggio . Affonda con tutti i compagni. (Dal 41′ st Frattesi sv).



Barella 4,5 – Subisce un duro contrasto con Freuler . Il barella che abbiamo sempre conosciuto non si accende mai. Distratto , serve male i compagni sbagliando negli appoggi.Esprime una insufficienza che non si capiscono i motivi. (Dal 19′ st Retegui 5 – La voglia di cambiare non porta ad alcun risultato. Difficile entrare in campo quando tutta la squadra è quasi colata a picco.



Chiesa 5,5 – E’ il solito grintoso e dribblomane . L’unico che tenta di velocizzare e nel contempo contaggiare i compagnia che indossano i panni delle belle statuine. Come sempre rientra per aiutarei compagni in difesa . Unica conclusione un tiro centrale dopo un dribbling.a.

Scamacca 5 – Si vedono solo i tatuaggi , i compagni non lo cercano. Nella ripresa centra anche la base del palo.Nella ripresa è tardi per tutti, anche quando colpisce il palo.



El Shaarawy 5 – Anche lui si affida a lunghe sgroppate e nulla di più. Sostituito dopo 45′ minuti non ha mai aiutato i compagni in difesa (Dal 1′ st Zaccagni 5,5 – Non può essere sempre ilsalvatore della Patria. Vargas gli a tarpato le ali e la voglia con il raddoppio al 46′ , anche lui si è adattato alla prestazione dei compagni .

Ct. Spalletti 3 – Canta Napoli …… : Il calcio ti da , il calcio ti toglie subito! Darmian e Di Lorenzo, hanno giocato nelle loro retrovie , mai hanno accelerato favorendo la superiorità numerica , colpa della loro posizione fuori ruolo , ma la grinta non ha coperto gli errori. Squadra messa male e fuori posto sia quando difende che quando attacca, nessuno sembra sapere cosa fare e nemmeno avere la giusta mentalità per provarci.