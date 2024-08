Liga: Las Palmas – Real Madrid 1-1

Un turno infrasettimanale che non ha sorriso al Meal Madrid. Contro Las Palmas finisce 1-1 l: i blancos di Carlo Ancelotti vengono sorpresi dall’intraprendenza del Las Palmas nel primo tempo e finiscono sotto al 5’ per mano di Moleiro. Vinicius pareggia quindi i conti nella ripresa su calcio di rigore (69’), ma Mbappé non brilla e i madridisti restano a -4 dal Barcellona, Las palmas sale a quota 2 punti. Successo invece per 4-0 del Girona in casa contro l’Osasuna: debutto con assist per van de Beek.Grazie a questa vittoria, il Girona sale quindi a 4 punti in classifica, agganciando proprio l’Osasuna.