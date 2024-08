Serie B , Giudice Sportivo

Qattro giornate di squalifica ciascuno sono state inflitte dal giudice sportivo di serie B, ai giocatori Yayah Kallon (Salernitana) e Luka Lochoshvili (Cremonese), entrambi espulsi nel corso dell’ultima giornata di campionato. Kallon, in particolare, è stato sanzionato “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per avere alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa spingendolo con le mani sul petto”. Lochosvili, invece, per “avere, al termine della gara, contestato l’operato dell’arbitro spingendolo all’altezza della spalla”. Anche un componente dello staff tecnico della Cremonese, Giuseppe Brescia. è stato squalificato per quattro turni “per avere, al termine della gara, protestato contro l’operato arbitrale trattenendo il direttore di gara con forza per un braccio”. Un altro giocatore, Matteo Lovato del Sassuolo, espulso per “intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete” è stato fermato per una giornata.