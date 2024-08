Si chiude con il botto l’estate viestana, arrivano 32 football legends

DAL 6 AL 10 SETTEMBRE SI SFIDERANNO IN UN TORNEO DI PADEL PARTE DEL

CIRCUITO NAZIONALE ORGANIZZATO DA ITALY PADEL TOUR BOMBEER, IL TOUR DI

PADEL DI CHRISTIAN VIERI



L’Appuntamento di padel più in vista del Paese, Italy Padel Tour, porta il suo suo più nuovo form in Puglia nel 2024, in partnership con il Comune di Vieste.

Ci saranno 3 importan+ compe+zioni che si svolgeranno dal 6 al 10 SeIembre.

Il primo “Vieste Padel Trophy” VIP, evento legato al “Bobo Grande Slam”, in cui ben 32 Legends del calcio il 6, 7 e 8 SeIembre, si sfideranno fino all’ul+mo colpo, per decretare quale sarà la coppia di ex calciatori più forte nel padel.

Il 7 e l’8 SeIembre si giocherà anche la prima edizione del torneo Open di padel amatoriale

chiamato “Vieste Padel Trophy”, mentre il 9 ed il 10 seIembre saranno le aWvità commerciali

partner dell’evento a sfidarsi sui campi di padel.

Insieme al più famoso circuito per VIP ed amatori, firmato dal Bomber per eccellenza Christian Vieri, arriveranno addiriIura 4 campi mobili nel Parcheggio Europa della ciIà.

Vieste, 22 Agosto 2024 – Quelle dal 6 al 10 Se-embre si preannunciano come delle giornate da ricordare e ricche di diver;mento e sfide spor;ve. Si svolgeranno infa? nel weekend che va dal 6 al 10 Settembre, nella loction del Parcheggio Europa di Vieste, sia la prima edizione del “Vieste Padel Trophy VIP”, un grande torneo di padel aperto solo ad ex calciatori, che vede schierate in campo 32 Legends, capitanate da Chris;an Vieri, dove avremo in campo, anche Luca Toni, il “Papu” Gomez, Vincent Candela, Borja Valero, Nicola Amoruso, German Denis, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda,

Tomas Locatelli, e tan; altri.

Dalla partnership con il Comune di Vieste approda quindi in Puglia questo grande Evento, che porta la firma dell’ex calciatore Chris;an Vieri, dedicata proprio agli amatori di questa disciplina spor;va di

derivazione tennis;ca, che sta le-eralmente spopolando in tu-o il nostro Paese.

Sarà un appuntamento all’insegna della convivialità e del diver;mento e durante tu-o il week end chepatirà Venerdì 6 Se-embre i partecipan; del torneo Open amatoriale e del torneo fra i partner commerciali si sfideranno a colpi di padel, al termine delle loro par;te inizieranno le sfide del Torneo VIP, fra le coppie delle Football Legends, tra i quali avremo anche Chris;an Vieri.

L’appuntamento per tu? è quindi da Venerdì 6 Se-embre nel Parcheggio Europa di Vieste, con questo nuovo ed imperdibile evento dedicato a tu? gli spor;vi, ed in par;colare agli amanti; del padel e del calcio.