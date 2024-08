Us Open, Alcaraz sconfitto da Botic van de Zandschulp

Clamoroso al’Us Open , Carlos Alcaraz segue lo stesso destino di Tsitsipas eliminato al prino turno. Lo spagnolo esce dagli Us Open sconfitto nel secondo turno da Botic van de Zandschulp. Irriconoscibile lo spagnolo, che concede subito campo all’olandese e non si riprende più: 6-1, 7-5, 6-4 il punteggio. Avanza Medvedev (5), che ha la meglio su Marozsan e sfiderà Cobolli. Out Hurkacz (7). Sarà dunque van de Zandschulp a sfidare Draper (25), che aveva eliminato agevolmente l’argentino Diaz Acosta col punteggio di 6-4, 6-2, 6-2. Avanza senza patemi d’animo anche Daniil Medvedev (5), che si regala la sfida contro Flavio Cobolli (31) nel terzo turno: 6-3, 6-2, 7-6 il punteggio con cui il russo regola uno spento e inefficace Marozsan. Passano senza colpo ferire de Minaur (10) e Tommy Paul (14), che hanno la meglio su Virtanen e Purcell in tre set, poi ecco le eliminazioni a sorpresa. Out Korda (16) contro Machac e Fils (24) contro il canadese Diallo, ma soprattutto è out il numero sette del seeding Hubert Hurkacz: Thompson lo batte col punteggio di 7-6, 6-1, 7-5 e sfiderà Matteo Arnaldi (30). Completano il quadro dei qualificati nella parte alta Goffin, Nuno Borges, Evans e Mensik.