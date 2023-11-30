Serie B : le designazioni 15^ giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 2 dicembre.
PALERMO – CATANZARO Venerdì 1/12 h. 20.30
MARINELLI
COLAROSSI – MASSARA
IV: DI FRANCESCO
VAR: GUIDA
AVAR: MERAVIGLIA
COSENZA – TERNANA h. 14.00
PERENZONI (foto)
MARGANI – BAHRI
IV: LEONE
VAR: DI BELLO
AVAR: MINELLI
FERALPISALO’–CITTADELLA h. 14.00
FELICIANI
RICCI – CEOLIN
IV: ANGELILLO
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: NASCA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
MODENA – REGGIANA h. 14.00
ABISSO
ROSSI C. – VECCHI
IV: ARENA
VAR: MIELE
AVAR: VALERI
PISA – CREMONESE h. 14.00
PEZZUTO
ROSSI L. – BITONTI
IV: SCARPA E.
VAR: MARIANI
AVAR: DI VUOLO
VENEZIA – ASCOLI h. 14.00
AYROLDI
BRESMES – FONTANI
IV: MACCARINI
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
SPEZIA – PARMA h. 16.15
MANGANIELLO
ROCCA – LUCIANI
IV: SCATENA
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
BRESCIA – SAMPDORIA Domenica 3/12 h. 16.15
VOLPI
TRINCHIERI – GALIMBERTI
IV: LOVISON
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGNOTTA
LECCO – BARI Domenica 3/12 h. 16.15
BARONI
MINIUTTI – ARACE
IV: CATANOSO
VAR: PAIRETTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO RIGAMONTI-CEPPI”)
SUDTIROL – COMO Domenica 3/12 h. 16.15
DI MARCO
CAVALLINA – SEVERINO
IV: DRIGO
VAR: PATERNA
AVAR: ABBATTISTA