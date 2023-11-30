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Serie B : le designazioni 15^ giornata

byRedazione
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(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 2 dicembre.

PALERMO – CATANZARO    Venerdì 1/12 h. 20.30

MARINELLI

COLAROSSI – MASSARA

IV:      DI FRANCESCO

VAR:     GUIDA

AVAR:        MERAVIGLIA

COSENZA – TERNANA      h. 14.00

PERENZONI (foto)

MARGANI – BAHRI

IV:      LEONE

VAR:     DI BELLO

AVAR:       MINELLI

FERALPISALO’–CITTADELLA    h. 14.00

FELICIANI

RICCI – CEOLIN

IV:       ANGELILLO

VAR:      ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:       NASCA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

MODENA – REGGIANA    h. 14.00

ABISSO

ROSSI C. – VECCHI

IV:     ARENA

VAR:     MIELE

AVAR:     VALERI

PISA – CREMONESE    h. 14.00

PEZZUTO

ROSSI L. – BITONTI

IV:      SCARPA E.

VAR:     MARIANI

AVAR:     DI VUOLO

VENEZIA – ASCOLI     h. 14.00

AYROLDI

BRESMES – FONTANI

IV:     MACCARINI

VAR:     MARINI

AVAR:      MAGGIONI

SPEZIA – PARMA    h. 16.15

MANGANIELLO

ROCCA – LUCIANI

IV:     SCATENA

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:     PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

BRESCIA – SAMPDORIA    Domenica 3/12 h. 16.15

VOLPI

TRINCHIERI – GALIMBERTI

IV:     LOVISON

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       PAGNOTTA

LECCO – BARI   Domenica 3/12  h. 16.15

BARONI

MINIUTTI – ARACE

IV:       CATANOSO

VAR:      PAIRETTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:      LONGO S. (ON-SITE STADIO RIGAMONTI-CEPPI”)

SUDTIROL – COMO    Domenica 3/12 h. 16.15

DI MARCO

CAVALLINA – SEVERINO

IV:     DRIGO

VAR:     PATERNA

AVAR:      ABBATTISTA

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