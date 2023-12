Genoa-Inter 1-1. Dragusin risponde ad Arnautovic

Il primo gol dell’austriaco non basta a Simone Inzaghi per festeggiare il titolo d’inverno. Il difensore ex Juve ha strappato un punto per il Genoa.

L’Inter frena a Marassi, contro il Genoafinisce ‘1-1, così nella 18/esina giornata Serie A.

L’ Inter ha sbloccato la gara al 42′ con il primo gol in nerazzurro di Arnautovic dopo il palo colpito da Barella. Nel lungo recupero della prima frazione però Dragusin, su sviluppi di corner, ha trovato il colpo di testa vincente che ha sorpreso Sommer. Nella ripresa l’Inter ci prova ma, trova sulla sua stradad le parate di Martinez.

IL TABELLINO

GENOA-INTER 1-1

Genoa (3-5-2): Martinez 7,5 ; Dragusin 7,5 Bani 6,5, De Winter 6 (1′ st Vasquez 6,5); Sabelli 6,5, Frendrup 6,5, Badelj 6, Strootman 6,5 (16′ st Malinovskyi 6,5 ), Martin 6 (33′ st Messias 6); Gudmundsson 6,5, Ekuban 6 (16′ st Retegui 6). A disp.: Sommariva, Leali, Martin, Vogliacco, Matturro, Hefti, Haps, Thorsby, Jagiello, Galdames, Fini, Puscas, Messias. All.: Gilardino 7.

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 6 (45′ st Pavard sv), Acerbi 5, Bastoni 6; Darmian 5,5 (33′ st Dumfries 6), Barella 6,5 (33′ st Frattesi 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 5,5 (45′ st Klaassen sv), Carlos Augusto 5,5; Thuram 5, Arnautovic 6,5 (25′ st Sanchez 5,5). A disp.: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Klaassen, Asllani, Pavard, Agoumé, Stabile, Sensi, Sarr, Motta. All.: Inzaghi 5,5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 42′ Arnautovic (I), 52′ Dragusin (G)

Ammoniti: all. Gilardino, Gudmundsson, Dragusin (G); Barella, Mkhitaryan (I)