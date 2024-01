Gossip e curiosità più assurde dei giocatori nella storia del calcio

I miti, le leggende le curiosità più assurde e il gossip hanno sempre popolato il mondo del calcio con tantissimi aneddoti, alcuni dei quali incredibili, altri che rasentano l’impossibile o l’inimmaginabile.



Il pallone è entrato a tutti gli effetti nella cultura pop attraverso i programmi televisivi, il cinema, i campionati nazionali, Europei e Mondiali, fino a ispirare le nuove slot dei casinò online progettate con le grafiche del calcio: Maradona, CR7, il Brasile Penta Campeon, la Germania e la Francia, l’Italia dei Mondiali 1982 e 2006. Questi sono soltanto alcuni dei giochi disponibili, ognuno creato anche sulle curiosità che rendono ancora più affascinante questo sport.



Iniziamo il nostro viaggio attraverso il gossip e le curiosità più assurde dei calciatori nella storia del calcio.



Ronaldinho: direttamente dalla discoteca al campo per gli allenamenti



Secondo quanto raccontato da Adriano Galliani, ai tempi in cui il Milan era allenato da Allegri, il mister lo telefonava ogni giorno per chiedere di vendere Ronaldinho, perché arrivava sempre tardi agli allenamenti.



Un giorno Allegri chiamò Galliani esclamando: oggi è arrivato puntuale, dobbiamo venderlo! Galliani chiese prontamente: perché dobbiamo venderlo se è arrivato puntuale? E Allegri: perché è venuto ad allenarsi direttamente dopo essere stato in discoteca.



Davids e le partite amatoriali nei campetti di calcio



Secondo quanto racconta Zidane ai tempi della Juve, Davids andava in giro per Torino e appena vedeva una partita amatoriale tra immigrati non riusciva a tenersi a freno e scendeva in campo con loro. Quando Zidane chiese spiegazioni l’olandese rispose: sono queste le partite importanti da giocare.



Cosa hanno in comune Garrincha, Asprilla e Rivaldo?



A quanto pare questi tre atleti condividono un singolare record riguardo le loro misure intime, nel caso di Asprilla si narra che quando era al Parma rimandò moglie e figli in Colombia perché nella città emiliana faceva troppo freddo, intanto, il colombiano aveva una storia segreta con una pornostar.



Maradona



Gli aneddoti e le leggende del Pibe de Oro sono infinite, di notte era un amante delle feste e delle discoteche fino all’alba, di giorno non andava sempre agli allenamenti ma quando giocava riusciva sempre a dare il massimo. Immaginate se fosse stato un calciatore ligio al dovere…



A lui sono dedicate diverse slot online che si ispirano ai tempi in cui giocava al Barcellona, al Napoli e al Mondiale 1986 vinto con l’Argentina, edizione in cui segnò il gol con la Mano de Dios e la rete più bella mai realizzata nella storia del calcio, entrambe nel match contro l’Inghilterra.



Iezzo, Domizzi e sua moglie



A quanto raccontarono parecchi tabloid nell’epoca in cui i due calciatori giocavano nel Napoli, la moglie di Domizzi ebbe una storia con Iezzo, che a un certo punto della stagione si infortunò saltando numerose gare di campionato. Le leggende del gossip ci narrano che Domizzi infortunò Iezzo usando una mazza da baseball o addirittura una panchina.



Baresi ballava nudo davanti alla tv…



…adesso a un figlio di colore e Baresi non balla più: figlio di Gullit! Ecco una famosa canzone intonata dagli avversari del Diavolo quando il Milan andava in trasferta a cavallo degli anni Ottanta e Novanta.



In quel periodi i tabloid erano portavoce di diverse teorie secondo cui il figlio di Baresi fosse in realtà di Gullit, la notizia non è mai stata confermata ed è rimasta una leggenda da stadio.



Dopo la finale di USA ’94 persa contro il Brasile, la Gazzetta dello Sport diede a Baresi 9, uno dei voti più alti si sempre.



Soltanto i campioni del mondo 2006 hanno superato il campione milanista, quando dopo la finale vinta contro la Francia ebbero tutti voto 10 dalla Gazzetta dello Sport.