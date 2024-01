Premier League, turno infrasettomanale. Vittorie per Arsenal, Newcastle, Luton Town e Crystal Palce. Pareggio tra Fulham ed Everton

Nel turno infrasettimanale di Premier League valevole per la 22a giornata l’Arsenal trionfa per 2-1 sul campo del Nottingham Forest, con Gabriel Jesus protagonista (gol e assist per il raddoppio di Saka). Il Newcastle travolge l’Aston Villa per 3-1 in trasferta grazie alla doppietta di Schar, tripletta di Adebayo nel crollo per 4-0 del Brighton in casa del Luton. Il Crystal Palace piega lo Sheffield United 3-2, 0-0 in Fulham-Everton.