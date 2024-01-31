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Serie B , designazioni 23^ giornata

byRedazione
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Ecco i i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 3 febbraio.

PALERMO – BARI     Venerdì 2/02 h. 20.30

TREMOLADA

COSTANZO – TRASCIATTI

IV:      ANCORA

VAR:     SERRA

AVAR:        MIELE

BRESCIA – CITTADELLA      h. 14.00

PEZZUTO

MARGANI – CATALLO

IV:      CATANOSO

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

COSENZA – PISA      h. 14.00

BONACINA

CORTESE – RICCIARDI

IV:       IANNELLO

VAR:      IRRATI

AVAR:       MIELE

PARMA – VENEZIA    h. 14.00

MARCHETTI

DI IORIO – COLAROSSI

IV:     SCATENA

VAR:     MARINI

AVAR:     PAGANESSI

REGGIANA–FERALPISALO’    h. 14.00

MASSIMI (foto)

VIGILE – ARACE

IV:      NIGRO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PAGNOTTA

SPEZIA – CATANZARO     h. 14.00

GHERSINI

RASPOLLINI – NIEDDA

IV:     SCARPA E.

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:      LONGO S. (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

LECCO – CREMONESE     h. 16.15

ZUFFERLI

VIVENZI – LUCIANI

IV:     NICOLINI

VAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:     SANTORO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

SAMPDORIA – MODENA    h. 16.15

FERRIERI CAPUTI

PASSERI – GARZELLI

IV:     MADONIA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

TERNANA – COMO    h. 16.15

VOLPI

ROCCA – ZINGARELLI

IV:       RAMONDINO

VAR:      DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

ASCOLI – SUDTIROL     Domenica 4/02 h. 16.15

PERENZONI

BERCIGLI – BELSANTI

IV:     CATANZARO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      ABISSO

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