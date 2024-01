Sinner : “non andrò a Sanremo , ma tiferò da casa”

Fresco trionfatore agli Open in Australia e prmo successo in una grande Slam del 22/emme di val Pusteria non andrà ospite al prossime Festival di Sanremo.: “Con questi due giorni l’esperienza in Australia si è conclusa. Dobbiamo guardare ai prossimi tornei e continuare a lavorare, motivo per cui non andrò a Sanremo, ma farò il tifo da casa”.