Serie A: Fiorentina – Milan 1-2. Leao protagonista e primo attore della sfida

(Sergio Chiaretti)- Nella 30a giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 la Fiorentina, rossoneri rafforzano la seconda posizione in classifica a più 6 sulla Juve sconfitta all’Olimpico dalla Lazio.

Nella prima gara senza Joe Barone , il diigente viola è stato icordato con un commevente minuto di raccoglimento , il Milan sbanca al ‘Franchi’. Quasi per tutta la metà del primo tempo è il Milan ha tenere banco creaìndo occasioni da gol , con Leao e Chukwueze quest’ultimo dopo un tunnel a Biraghi poi Giroud che calcia tra le braccia di Terracciano. Si nitaniìo le difficiltà di Dodo nel marcare Leao , il portoghese lo supera in varie occasioni con le sue lunghe sgroppate , peccando dìimprecisione sottoporta: prima apre male il piatto e conclude fuori, poi pesca il compagno il compagno sul secondo palo, colpo di testa che il portiere della Fiorentina mette in angolo.

Solo al 22′ la viola si fa vedere dalle parti di Maignan con una conclusione di Duncan respinta da Florenzi in angolo. Il Milan ha un momento di difficoltà solo tra il 27′ e il 29′, quando concede ai toscani tre occasioni da gol: Ikonè in verticale per Belotti, Maignan in uscita respinge, poi il francese si accentra e calcia a lato di poco alla sinistra del connazionale. Infine Bennacer perde palla sul pressing di Kouamé, il pallone arriva a Belotti conclusione respinta da Tomori con un gomito attaccato al corpo.

Passato il pericolo Il Milan si rimette a nacinare gioco e torna subito a farsi pericoloso: al 33′ Terracciano prima para come inginocchiandosi sul piatto ravvicinato di Leao, poi mette in angolo il tiro di Reijnders. Prima del riposo ancora Terracciano protagonista , respinge in tuffo su Leao, poi il numero 10 serve in area Giroud, il francese va col piatto ma conclude alto. Nella rirpesa 47′ Leao apre alla sua classe: colpo di tacco Milenkovic scivola e regala a Loftus-Cheek un pallone solo da mettere alle spalle di Terracciano: La Fiorentina non ci sta sopratutto nel modo con il quale ha subito il gol e reagisce subuito al 50′ trovando il pareggio : sponda di Beltran per Duncan che infila Maignan con un sinistro nell’angolino. Passano solo tre minuti e il Milan ritorna in vantaggio: Reijnders inventa per Leao , la velocità del portoghese lo trascina davanti a Terracciano ,superato in uscita e appoggio in fondo alla rete; il portoghese festeggia nei migliiori dei modi le 200 presenze in maglia rossonera. Il portiere gigliato dice no a Florenzi, poi tocca a Maignan prendersi la scena con due super parate: la prima con la mano di richiamo sul destro in caduta di Belotti (64′), poi sul pallonetto di Mandragora (72′). Italiano si gioca tutte le carte possibili, Pioli fa rifiatare Leao e Reijnders e sfiora il tris con Pulisic nel finale. Finisce 2-1 per il Milan che blinda il secondo posto.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-2

Fiorentina (4-3-3): P. Terracciano 7; Dodo 5 (24′ st Kayode 6), Milenkovic 5, Martinez Quarta 5,5 (43′ st Barak sv), Biraghi 5,5; Mandragora 6, Duncan 6,5; Ikonè 5,5 (43′ st Sottil sv), Beltran 6 (34′ st Nzola sv), Kouamé 5 (25′ st Nico Gonzalez 5,5); Belotti 5,5. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Parisi, Ranieri; Arthur, Castrovilli, Infantino, Maxime Lopez. All.: Italiano 5,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6, Thiaw 5,5 (1′ st Gabbia 6), Tomori 6, Florenzi 6; Bennacer 6, Reijnders 6 (18′ st Musah 6); Chukwueze 6,5 (28′ st Pulisic 6), Loftus-Cheek 6,5, Leao 7,5 (17′ st Okafor 5); Giroud 5 (37′ st Jovic sv). A disp.: Sportiello, Nava, Simic, Bartesaghi, F. Terracciano, Adli, Zeroli. All.: Pioli 7

Arbitro: Maresca

Marcatori: 2′ st Loftus-Cheek (M), 5′ st Duncan (F), 8′ st Leao (M)

Ammoniti: Thiaw (M), Martinez Quarta (F), Tomori (M), Loftus-Cheek (M)