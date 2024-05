Europei Under 19 : i convocati dal ct Corradi

La Nazionale Under 19 tornerà a radunarsi dal 3 al 6 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per uno stage che precede di un mese e mezzo la fase finale in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, con l’Italia inserita in un girone con i padroni di casa, la Norvegia e l’Ucraina. I 22 calciatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi si ritroveranno lunedi’ 3 giugno al Cpo e giovedi’ 6 disputeranno un’amichevole in famiglia (ore 11) con la Nazionale Under 20. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Federico Magro (Lazio). Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus), Marco Palestra (Atalanta). Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan). Attaccanti: Lorenzo Anghele’ (Juventus), Tommaso Ebone (Bologna), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan).