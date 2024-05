Roland Garros: Musetti e Arnaldi superano il turno. Fognini, Cobolli Darderi e Sonego e Zeppieri eliminati

Non è andata proprio bene agli azzurri impegnati al Roland Grassos: Escono di scena Fabio Fognini sconfitto 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) in un’ora e mezza per mano dello statunitense Paul. Fuori anche Luciano Darderi sconfitto da Griekspoor, che in poco più di due ore trionfa 7-6, 6-3, 6-3 . Anche Lorenzo Sonego, saluta Parigi battuto dal cinese Zhang 3-1 (7-5, 3-6, 6-1, 6-4). Sfiora l’impresa Cobolli che rimonta Rune da 2-0 a 2-2 ma si arrende al tie-break del quinto set, dopo quasi quattro ore di incontro. La buona prestazione non basta a Giulio Zeppieri, rimontato da 2-0 a 2-3 dall’australiano Kokkinakis, in tre ore e cinquanta minuti di partita. Ottima partenza dell’azzurro (6-1) e un buon secondo parziale (6-4). Da quel momento in poi parte la rimonta del numero 100 Atp, che accorcia sul 2-1 con il 6-3 del terzo set, torna in parità al tie-break del quarto e poi completa la rimonta con il 6-2 finale.

Tutto facile per Lorenzo Musetti, che accede al terzo turno eliminando con un secco 3-0 Monfils. Il francese parte forte, subito con un break per indirizzare la prima partita, ma l’italiano torna in carreggiata e riesce ad avere la meglio sul finale con il 7-5. Il secondo parziale è di fatto un monologo di Lorenzo, chiuso in pochi minuti con un netto 6-1. Nella terza partita Monfils tira fuori gli artigli, ma sul 4-4 cade nuovamente al servizio, con Musetti che poi chiude con il 6-4 nel suo turno di battuta. Ad attendere l’azzurro al terzo turno c’è Novak Djokovic. Bene anche Matteo Arnaldi, che sempre con il punteggio di 3-0 supera il francese Muller in due ore e ventinove minuti (6-4, 6-1, 6-3).