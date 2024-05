Serie B finale Play-off andata. Cremonese-Venezia 0-0

Allo stadio Zini Cremonese – Venezia , andata finale play-off termina 0-0.

Primo tempo con i padroni di casa più intraprendenti con un paio di conlcusioni di Bonaiuto. Nella rirpesa il Venenzia cambia passo : al 49′ Pierini su calcio di punizione centra la traversa della porta difesa da Saro . Stroppa a le prova tutte con i cambi inserendo Tsadjout e Ciofani , ma il risultato non cambia .Nella sfida di ritorno, in programma domenica prossima al Penzo, alla squadra di Vanoli sarà sufficiente un pareggio per poter approdare in Serie A, in virtù del piazzamento in regular season.