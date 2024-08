Arrampicata Sportiva, azzurri sul tetto d’Europa nella velocità verticale

Trionfo italiano ai Campionati Europei di Villars nella specialità di Arrampicata Sportiva di velocità!6 su 6 velocisti azzurri qualificati per la fase finale, 2 semifinaliste donne e 2 finalisti uomini: e così oro, argento e bronzo della competizione continentale si tingono d’azzurro!Ludovico Fossali è il nuovo Campione Europeo, Matteo Zurloni è il vice Campione d’Europa, Giulia Randi è bronzo continentale.In qualifica è en plein di atleti italiani qualificati per la fase finale. Nel comparto femminile Beatrice Colli realizza il 3° miglior tempo (6,99”) e Giulia Randi il 4° (7,19”), accedendo di diritto alla finale a 8. Nel comparto maschile domina la qualifica Matteo Zurloni col tempo di 5,05”, seguito a ruota da Ludovico Fossali, con 5,13”. Gian Luca Zodda si piazza al 10° posto con 5,40” e Alessandro Boulos al 15° posto, con 5,68”. Agli ottavi Fossali e Boulos si trovano a sfidarsi, e ha la meglio Ludovico, mentre Alessandro cade. Zurloni sfida il francese Garnier e lo supera agilmente.Zodda affronta il polacco Dzienski, ma perde l’appoggio e cade.Ai quarti Fossali supera proprio Dzienski con un bel 5,07”, mentre Zurloni ha la meglio sull’ucraino Pavlenko col tempo di 5,03”.Approdano così entrambi alle semifinali. Fossali affronta Sebastian Lucke: mentre l’atleta tedesco cade Ludovico prosegue la gara, ma anche lui commette un errore a cui riesce a rimediare terminando la run e guadagnandosi un posto nella finale. Zurloni si scontra con l’amico-rivale spagnolo, Eric Noya Cardona, e lo supera con un eccellente 4,98.Vincendo le rispettive semifinali i due azzurri si trovano a sfidarsi per il titolo di Campione Europeo. È una gara sul filo dei millesimi, finchè Matteo non commette un errore compromettendo il suo risultato. Ludovico continua a scalare e vince il titolo di Campione Europeo. Tornato a terra solleva in segno di vittoria anche il braccio del compagno, vice Campione Europeo.Nella gara femminile, ai quarti, Beatrice Colli supera la tedesca Julia Koch, mentre Giulia Randi supera la spagnola Martinez Vidal con un ottimo 7,12”. Accedono così entrambe alla semifinale, dove Beatrice viene superata dall’avversaria polacca Chudziak e Giulia deve cedere il passo alla fortissima Natalia Kalucka. La finale per il titolo vede sfidarsi le due atlete polacche e la nuova Campionessa Europa è Natalia Kalucka. Mentre la finale per il terzo posto è tutta tricolore: la Colli commette un errore fatale a inizio run e cade, mentre la Randi ferma il cronometro e conquista la sua medaglia di bronzo europea. Queste 3 favolose medaglie rappresentano senz’altro uno stimolo e una motivazione ancora più forte per gli altri azzurri impegnati nelle semifinali di Boulder e Lead: saranno 5 gli specialisti dei blocchi e 6 i climber esperti di difficoltà in gara con l’obiettivo di centrare la finale.Per il Boulder In campo femminile si è qualificata con il miglior piazzamento Giorgia Tesio, che guida la classifica seguita da Camilla Moroni al 5° posto e da Laura Rogora al 19°.La gara di Irina Daziano e Giulia Medici si è interrotta alle qualifiche, dove si sono piazzate rispettivamente al 35° e 39° posto.In campo maschile si sono qualificati per la semifinale Pietro Vidi col 9º posto e Nicolò Sartirana col 17º.

Mentre si sono fermati in qualifica Michael Piccolruaz e Niccolò Antony Salvatore, rispettivamente al 29° e 33° posto.L’appuntamento con la semifinale Boulder è stamani, a partire dalle ore 12.00, per entrambe le categorie. Le finali si disputeranno stasera, alle ore 20.00.Per quanto riguarda la Lead la selezione azzurra che ha conquistato la semifinale comprende in campo femminile Laura Rogora, con un ottimo 4º posto, e Ilaria Scolaris, col 22° posto. In campo maschile i 4 azzurri qualificati sono Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Giovanni Placci e Davide Marco Colombo, che hanno guadagnato l’accesso alla semifinale rispettivamente con l’8º, il 10º, il 16º e il 24º piazzamento.Si sono fermate alle qualifiche Claudia Ghisolfi, Savina Nicelli e Federica Papetti, rispettivamente in 33°, 34° e 35° posizione.Le semifinali Lead si disputeranno domani, 31 agosto, a partire dalle ore 12.00. La finale femminile si terrà alle ore 20.00 e la finale maschile alle ore 21.00.Domenica 1 settembre sarà invece dedicata alle finali di Combinata.