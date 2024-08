Bagnaia:”c’è stato detto che avrebbero pulito il lato sporto della pista , ma non è stato fatto”

Pecco Bagnaia ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon,in nona posizione

Pecco, partito dalla prima fila, ha avuto problemi sin dal via. Scattato dalla parte sporca della pista ha avuto un vistoso pattinamento del posteriore che gli ha fatto perdere diverse posizioni. Nel corso della gara poi, per problemi evidenti con le gomme ha perso progressivamente terreno. Queste le parole del Campione del Mondo in carica ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

“Quello che è successo ieri è successo anche oggi. Va al di là di quello che possiamo fare. E’ casuale. Per la partenza ci è stato detto ieri che avrebbero pulito, ma non è stato fatto. In ogni caso la partenza è stata un disastro ma ero lì. Quando sono arrivato in curva 5 ho capito che c’era qualcosa che non funzionava, appena toccavo il freno avevo bloccaggi. Non riuscivo a inserire e non avevo percorrenza. E’ stata una gara tosta. LSpero che la gomma posteriore domani sia a posto.