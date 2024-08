Napoli, Conte: Prendiamo i tre punti sapendo che c’è sempre da lavorare”

Antonio Conte e il Napoli ringraziano Romelu Lukaku e Zambo Anguissa , il belga fopo il suo ingresso in campo al posto di raspadori a paraggiato il match, il secondo per il bel colòpo di testa su cross di Neres per il 2-1 finale. “Sul gol di Lukaku sono entrato in campo per dire di tornare subito perché c’erano 10′ di recupero – ha detto ai microfoni di Dazn-. Abbiamo fatto il secondo gol, una prestazione di cuore contro una squadra ottima”. “Il Parma ha ottimi giocatori che ti fanno male, potevamo fare meglio sul gol concesso. Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre ci sarà da lavorare” ha aggiunto.

Un Conte molto polemico sulla questione mercato, per la gestione della sessione a livello federale e non solo: “Dopo l’assurdità del calciomercato che finisce con tre giornate giocate con giocatori che alleni che poi magari vanno via, mi sono ritrovato senza centrocampisti in panchina. Speriamo in nuove regole del mercato,