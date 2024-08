Parma, Pecchia:” i mie ragazzi sono stati grandi”

“Dal ‘Maradona’ usciamo vincitori. E’ stata una grande partita contro una squadra costruita per vincere , lo scudetto e miei giovanissimi “. Lo ha detto a Dazn il tecnico Parma Fabio Pecchia al termine del match contro il Napoli. Non faccio mai commenti sugli arbitraggi – ha continuato il tecnico nel secondo tempo ci è mancato il portiere, semplicemente. Ma non rimpiango le 5 sostituzioni che avevo già fatti. Vedendo in generale le occasioni nel match se non fossimo rimasti in dieci non avremmo rubato nulla vincendo”.