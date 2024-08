Serie A:Napoli-Parma 2-1. Lukaku e Anguissa ribaltano i Ducali

Nella terza giornata di Serie A il Napoli vince in rimonta 2-1 contro il Parma. Al Diego Armando Maradona do otto minuti Valeri costretto ad uscir per un problema muscolare , al suo posto entra Del Prato.Un buon Parma nel primo tempo dopo una traversa e un palo centrati da Kowalsku e Bonny , vanno meritatamente in vantaggio su calcio di rigore, a seguitoi di un’incursione di Sohm. dNella ripresa Conte manda in campo Lukaku che al 91‘, sfruttando anche l’espulsione del portiere Suzuki (Del Prato tra i pali al 76’) dà il via alla rimonta. Di Anguissa, al 97′, il copo di tesat del camerunense su cross di Neres gol che regala al Napoli il successo insperato.

IL TABELLINO

NAPOLI-PARMA 2-1

Napoli (3-4-2-1): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno ; Mazzocchi (33′ st Simeone ), Anguissa , Lobotka , Olivera (1′ st Spinazzola ); Politano (24′ st Neres ), Kvaratskhelia 6, Raspadori (17′ st Lukaku )

A disposizione: Caprile, Contini, Marin, Jesus, Zerbin, Folorunsho, McTominay, Ngonge

Allenatore: Conte

Parma (4-2-3-1): Suzuki ; Coulibaly , Balogh (28′ st Osorio ), Circati , Valeri (8′ Del Prato ); Sohm , Bernabé ; Man , Mihaila (28′ st Charpentier ), Kowalski (12′ st Almqvist ); Bonny (12′ st Cancellieri )

A disposizione: Chichizola, Corvi, Leoni, Camara, Hainaut, Cyprien, Haj, Mikolajewski.

Allenatore: Pecchia

Arbitro: Tremolada

Marcatori: 19′ rig. Bonny (P), 45’+1′ st Lukaku (N), 45’+7′ st Anguissa (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Lobotka (N), Mihaila (P), Del Prato (P)

Espulsi: Suzuki (P) al 31′ st per doppia ammonizione

Note: Conte (N) ammonito per proteste