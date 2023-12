Andreazzoli, Empoli:” risultato accettabile”

“Portiamo via un punto dopo aver interpretato la gara nella maniera in cui non siamo capaci, siamo stati costretti dalla capacità del Cagliari a difenderci e mettere l’elmetto dopo aver giocato un primo tempo come mi piace. Alla fine credo sia un risultato accettabile: il primo tempo è stato nostro, il secondo loro. Abbiamo costruito diverse occasioni, portiamo a casa questo punto consapevoli che sarebbe più opportuno giocare il secondo tempo come il primo”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 in casa del Cagliari.