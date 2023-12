Serie A- Cagliari-Empoli 0-0. Caprile para un rigore a Viola

La sfida salvezza tra Empoli e Cagliari finisce 0-0.

La prima parte dela gara sottolinea l’importanza della posta in palio , poche le emozioni da una parte e dall’altra . Nella rirpesa non mancano le azioni pericolose: Al 66′ , i sardi vanno in vantaggio al 66’ con Viola, ma il gol direttamente da punizione viene annullato per fallo di Pavoletti su Caprile. Il portiere ex Bari torna protagonista all’82’, quando neutralizza dal dischetto il penalty di Viola , rigore concesso dopo il fallo di Walukiewicz ai danni di Pavoletti.

Finisce 0-0, con le due squadre che si dividono la posta in palio: 14 punti per il Cagliari, 13 per l’Empoli, rispettivamente terzultima e penultima della classifica

IL TABELLINO

Cagliari-Empoli 0-0

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 5.5, Goldaniga 6, Dossena 6, Azzi 6 (dal 48’ st Jankto sv); Sulemana 6 (dal 44’ st Oristanio sv), Prati 6, Deiola 6; Viola 5 (dal 44’ st Mancosu sv); Lapadula 5.5 (dal 1’ st Luvumbo 6,5), Pavoletti 6 (dal 44’ st Petagna sv). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Obert, Pereiro. All.: Ranieri.

Empoli (4-3-1-2): Caprile 7,5; Ebuehi 6.5, Walukiewicz 5, Luperto 6, Cacace 5.5; Kovalenko 6 (dal 39’ st Ismajli sv), Grassi 5.5, Maleh 5.5 (dal 1’ st Bastoni sv, dal 15’ st Ranocchia 6); Maldini 6 (dal 15’ st Gyasi 6); Caputo 5.5 (dal 28’ st Cancellieri 5.5), Cambiaghi 6. A disp.: Perisan, Berisha, Indragoli, Marin, Baldanzi, Shpendi. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Maresca.

Ammoniti: Lapadula (C); Maleh, Cacace, Walukiewicz (E).